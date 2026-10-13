Hakkari Yüksekova'da tandır evindeki yangın söndürüldü, içi ve çatısı kullanılamaz oldu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da tandır evindeki yangın söndürüldü, içi ve çatısı kullanılamaz oldu

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Hakkari Yüksekova\'da tandır evindeki yangın söndürüldü, içi ve çatısı kullanılamaz oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tandır evinin içi ve çatısı kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tandır evini saran alevleri gören mahalle sakinleri, durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tandır evinin içi ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından mahalle sakinleri, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Acil DurumYüksekova3. SayfaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

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