Hakkari Yüksekova\'da tandır evindeki yangın söndürüldü, içi ve çatısı kullanılamaz oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tandır evini saran alevleri gören mahalle sakinleri, durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tandır evinin içi ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından mahalle sakinleri, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.