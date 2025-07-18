HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ Soruşturması

18.07.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ üyelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerine soruşturma açıldı.

HAKMAR ve TATBAK şirketlerine yönelik FETÖ soruşturmasının detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, şirketlerin ortağının oğlunun ihbarcı olduğu aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Savcılığa ifade veren şüphelilerden, aralarında şirketlerin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Yapılan ihbarlarla 2016'da soruşturma başlatıldı

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, 30 Ağustos 2016 tarihinde şüpheli Zeki D. ile diğer şirket ortakları ya da şirket çalışanlarının örgüt üyesi olduğu, şahısların ortağı olduğu şirketler üzerinden örgüte para aktarıldığı iddiasıyla ihbarlar yapıldığı ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazıda, 2023'de 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve bir kısmının tutuklandığı, ayrıca soruşturma sürerken HAKMAR şirketler grubunda yüzde 10 civarı ortaklığı olduğu tespit edilen bir şahsın oğlu T.A.'nın da ihbarda bulunduğu, ihbarda Zeki D.'nin kuryeler kullanmak vasıtasıyla söz konusu şirketler üzerinden elde edilen parasal faaliyeti örgüte aktarmaya devam ettiğini, finansal faaliyet kapsamında elde edilen paraları örgüt üyeliği kapsamında cezaevinde bulunan şahısların ailelerine örgütsel motivasyonlarını diri tutmak amacıyla aktardığını söylediği aktarıldı.

"Cemaat ile yükseldim, servetimde gitse feda olsun"

Sevk yazısında, şüpheli Zeki D.'nin örgüt üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda bahse konu şirketler üzerinden elde ettiği gelirler ile örgütün finans faaliyetlerini gerçekleştirdiği, şüphelinin çevresine "cemaat ile yükseldim, servetimde gitse feda olsun", "maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar cezada yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu arttıracağım" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Şirketlerin İstanbul'da bulunan genel müdürlük binalarında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, güvenliği üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde terör örgütüyle irtibatlı uyap kaydı bulunan şahısların istihdam edildiği, Zeki D.'nin ihraç polis memuru Cengiz G.'yi kişisel asistanı olarak çalıştırdığı kaydedildi.

Vasiyetnamede HAKMAR-TATBAK ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin devam ettiği müddetçe zekatlarının "hizmet hareketi" olarak belirttiği FETÖ'ye vakfedilmesine dair kayıt bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde özellikle finansal boyutta faaliyette bulundukları, sahip olunan şirketler ve mal varlıkları aracılığıyla haklarında örgüt üyeliği ya da yöneticiliği kapsamında mahkumiyet kararları bulunan ya da henüz deşifre edilmemiş örgüt mensuplarının fonlandığı, söz konusu faaliyetlerin HAKMAR - TATBAK şirketleri özelinde aynı zamanda sahip olunan diğer şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği, fonlamaların genel itibariyle elden teslim suretiyle yapıldığı, Zeki D.'ye ait şirket kasalarında yapılan aramalarda kendi el yazısı bulunan vasiyetname ele geçirildiği, bu vasiyetnamede HAKMAR-TATBAK ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin devam ettiği müddetçe zekatlarının "hizmet hareketi" olarak belirttiği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne vakfedilmesine dair kayıt bulunduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, istanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
17:48
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.