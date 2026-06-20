Suriye'nin Halep ilinde gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç kenti yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda hedef alınan Suriye ordusunda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıya ilişkin detay ise paylaşılmadı. - HALEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Halep'te Askeri Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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