Halfeti Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ilk duruşma gerçekleşti
Halfeti Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ilk duruşma gerçekleşti

21.05.2026 16:18
Halfeti Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında ilk duruşma yapıldı. Eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve 28 sanık suçlamaları reddederek beraat talep etti, mahkeme tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Halfeti Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ilk duruşma gerçekleştirildi. Duruşmada, cezaevinde olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Halfeti Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturma sonucundaki ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Birecik Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kahramanmaraş Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve 28 sanık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katıldı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Halfeti Belediyesi'ne yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddiaları kapsamında 24 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 46 zanlıdan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevine gönderilenler arasında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da yer alıyordu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

