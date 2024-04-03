Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu.
Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'li Halfeti Belediyesini resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti kazandı. Seçim günü yakılan oy pusulaları bulundu. Alevleri söndüren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede yakılan oy pusulalarında AK Parti'ye 'evet' mührü basıldığı belirlendi.
Terör örgütü elebaşı lehine sloganlar
Öte yandan Halfeti merkezde toplanan kalabalık, DEM Parti'nin seçimi kazanmasını kutladı. Kutlamalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldığı gözlendi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Halfeti'de AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış oy pusulaları bulundu - Son Dakika
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karşı İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar Kağıthane Kaymakamlığı kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Açıklamayı adliye girişinde yapmak isteyen avukatlara polis müdahale edince arbede, gerginlik yaşandı.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor All Star'dan elenen Turabi Çamkıran, gençlik fotoğrafını yayınlayarak annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın" dedi.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar, izinlerinin olmadığı yönünde uyarılmalarına rağmen dağılmayarak eylemlerine devam edince polis müdahale etti. Adliyede taraflar arasında arbede olduğu öğrenildi. Bazı avukatların bekleyişi sürüyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, belediye başkanlığı seçimi nedeniyle yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Üçkuyu köyü Karagöz mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından dün başlayan izinsiz gösterilere polisin müdahalesi devam ediyor.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Büyükkalecik beldesinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da bir alışveriş merkezindeki zincir marketten bir ay içinde 7 kez içki çalan ve büfelere satan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın çaldığı içkileri yemek kartı ile alıp satarak büfe sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
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