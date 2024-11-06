Halfeti\'de Gösteriler: 16 Kişi Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine kayyum atanmasının ardından başlayan gösteriler sonrası polise taş attıkları öne sürülen 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grup, polise taşlı saldırıda bulundu. Bariyerleri aşmak isteyen gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Taşlı saldırılarda 2 polis yaralanırken ekipler, taş atan grup üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Dün saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmalar çerçevesinde 8 kişi daha yakalandı.

Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA