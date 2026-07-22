Halı Düşmesi Kadın Yaraladı - Son Dakika
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Halı Düşmesi Kadın Yaraladı

Halı Düşmesi Kadın Yaraladı
22.07.2026 17:30
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Erzurum'da 7. kattan düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti, hafif yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın 7. katından düşen halı, cadde üzerindeki mağazada çalışan kadının başına isabet etti. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 7. katından düşen halı, cadde üzerinde bulunan mağazada çalışan kadının başına isabet etti. Düşen halı, olay sırasında yoldan geçen bir erkek vatandaşa da teğet geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanı, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yakutiye, Erzurum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı Düşmesi Kadın Yaraladı - Son Dakika

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