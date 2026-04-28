Halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir halı yıkama atölyesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında halı yıkama iş yerinde bulunan çok sayıda araç, gereç ve makinenin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN