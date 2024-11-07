Haliliye Belediyesi'nden Okul Kantinleri ve Pide Fırınlarına Denetim - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nden Okul Kantinleri ve Pide Fırınlarına Denetim

Haliliye Belediyesi\'nden Okul Kantinleri ve Pide Fırınlarına Denetim

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerinde ve pide fırınlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ürünlerin hijyenini, gramajını ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek, öğrencilerin sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önlem alıyor.

07.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini okul kantinlerinde ve pide fırınlarda sürdürüyor. Öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünlerin raflarda bulunmaması için kantinleri denetleyen ekipler, fırınlarda ise ekmek gramajı ve hijyen kontrollerini sağlıyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinleri ile pide fırınları ve unlu mamullerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihi kontrollerini sağlamaya devam ediyor. Zabıta müdürlüğü 2'nci bölge amirliği tarafından yürütülen denetimler ile unlu mamulleri ve fırınlar denetlendi. Bahçelievler bölgesindeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde hijyen ve temizlik kontrolleri sağlandı. Vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldıkları pide fırını ve unlu mamullerinde ekmek ve hamur ürünlerinin hazır hale getirildiği alanları inceleyen zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin açıkta korunmaması ve hijyen standartlarını sağlaması gerektiğini belirtti. Ekmeklerin gramajlarını da kontrol eden ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi ve daha kaliteli ekmeğin ulaşması için uyarılarda bulundu.

Motorize amirliği ekipleri tarafından ise okul çağındaki gençlerin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki orta ve lise düzeyindeki okul kantinleri incelendi. Başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan ekipler, kurallara uymayan kantin işletmecilerine yönelik cezai işlem uygulanacağını ifade etti. Denetim esnasından hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan zabıta ekipleri, kurallara riayet eden işletmelere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haliliye Belediyesi'nden Okul Kantinleri ve Pide Fırınlarına Denetim - Son Dakika

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