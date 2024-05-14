Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Yerlerini Denetliyor

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları için pazar yerlerini denetlemeye devam ediyor. Zabıta ekipleri, esnafa etiket bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığının korunması için gıda satışı yapan işyerlerini sık sık denetleyen zabıta ekipleri, bu kez semt pazarlarını denetledi. Açık ve kapalı semt pazarlarına yönelik periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde, tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketi kontrolleri sağlandı.

Pazar esnafına etiket bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ekipler, pazar sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışması öncesi belirtilen saatlerde tezgahların kaldırılması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan zabıta ekipleri, esnafa teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları iletişim merkezi aracılığıyla bildirmeleri istendi. - ŞANLIURFA