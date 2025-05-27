Halk Otobüsünde Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebek Kurtarıldı

Karaman'da halk otobüsünde boğazına şeker kaçarak boğulma tehlikesi geçiren bebek, şoförün Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte halk otobüsüne binen 1 yaşındaki erkek bebeğin nefes borusuna şeker kaçtı. Nefessiz kalarak morarmaya başlayan bebeğin çırpınmaya başladığını gören çaresiz anne bebeğini kurtarmaya çalıştı. Olayı otobüsün içindeki dikiz aynasından fark eden otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, hemen otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Daha sonra sürücü annesinin kucağında olan bebeğin nefes almadığını anlayınca Heimlich manevrası yaptı. Yapılan Heimlich manevrasının ardından bebek nefes almaya başlarken annesi ve otobüste bulunan yolcular derin bir nefes aldı. Yaşanan 1 dakikalık panik anları ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Moraran bebeğe Heimlich manevrası yaptım"

Olay anını anlatan evli ve bir çocuk babası otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, "Olay Pazar saat 13.05 sıralarında yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi güzergahımda ilerlerken dikiz aynamdan bir bebeğin öksürdüğünü ve annesinin paniklediğini fark ettim. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince hemen Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 yada 4'üncü kez yaptığım Heimlich manevrası sonrasında bebek nefes almaya başladı. Daha sonra çocuğa kendi suyumdan verdim. Hayatı kurtulan bebeğin annesi ise bana teşekkür etti" dedi.

"Bu işte ilk yardım eğitimi şart"

İşe başlamadan önce belediye tarafından kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini söyleyen otobüs şoförü Kurnaz, "Bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerekiyor. Bu işte ilk yardım eğitimi şart" diye konuştu.

"Otobüs şoförüne teşekkür belgesi"

Yaşanan olayın ardından Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. - KARAMAN