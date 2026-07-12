Haluk Levent gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Haluk Levent 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanunu'na Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
Haluk Levent'in önümüzdeki saatlerde gözaltına alındığı suçlar kapsamında ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL
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