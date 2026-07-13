Haluk Levent'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Haluk Levent'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı

13.07.2026 13:20
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AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent, gözaltına alınmadan önce Almanya'ya gitmek için bilet aldı.

"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Leventi'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Levent, Sivil Toplum, Politika, 3. Sayfa, Almanya, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haluk Levent'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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