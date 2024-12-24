AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı, ünlü şarkıcı Haluk Levent, bir süredir boğuştuğu sağlık sorunları sonrasında göğsündeki ağrıların artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla müşahede altına alınan ve tedavisi süren 56 yaşındaki Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi.
Milliyet'e konuşan Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Bugün gerçekleştirilen anjiyografide 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptandı. Bu durumun şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kalp krizini taklit edebilen bir tablo" dedi.
Yazıcıoğlu, masum gibi görünse de koroner yavaş akımın, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durum olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Haluk Levent'in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli.
Son Dakika › 3.Sayfa › Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama - Son Dakika
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