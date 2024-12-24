Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama - Son Dakika
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Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

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Göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve Başkanı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.

24.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:39
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AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı, ünlü şarkıcı Haluk Levent, bir süredir boğuştuğu sağlık sorunları sonrasında göğsündeki ağrıların artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla müşahede altına alınan ve tedavisi süren 56 yaşındaki Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi.

"KALP KRİZİNİ TAKLİT EDEBİLEN BİR TABLO"

Milliyet'e konuşan Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Bugün gerçekleştirilen anjiyografide 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptandı. Bu durumun şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kalp krizini taklit edebilen bir tablo" dedi.

"MASUM GİBİ GÖRÜNSE DE ZAMANLA DAHA CİDDİ DURUMLARA YOL AÇABİLİR"

Yazıcıoğlu, masum gibi görünse de koroner yavaş akımın, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durum olduğunu ifade etti.

"STRESTEN UZAK DURMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Haluk Levent'in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli.

Haluk Levent\'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

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Son Dakika 3.Sayfa Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Müslüm Yaman:
    Rabbim şifa versin 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş olsun 11 0 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    ALLAH YARDIMCISI OLSUN 9 0 Yanıtla
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