Haluk Levent ve Alper Çelik'in Bahis Mesajları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik arasında geçen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Haluk Levent ve bugün yakalanarak tutuklanan yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı.

Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı görüldü

Edinilen mesajlaşma görüntülerinde Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içerikleri tespit edilirken, Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekti. Öte yandan, aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı görüldü. - İSTANBUL