Hamas Komutanı İzzeddin el-Haddad Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas Komutanı İzzeddin el-Haddad Öldürüldü

16.05.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad'ı öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şehri'nde hava saldırısının hedefi olan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad'ın öldüğü bildirildi.

İsrail, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını ateşkes anlaşmalarına rağmen sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın dün yaptığı "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad, hava saldırısının hedefi oldu" iddiasının ardından bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İzzeddin el-Haddad'ın öldüğü bildirildi. Açıklamada, Haddad'ın "7 Ekim'deki katliamın mimarlarından biri" olduğu belirtilirken, Gazze Şehri'nde düzenlenen "nokta atışı" bir saldırıyla hedef alındığı ifade edildi. IDF, Haddad'ın son dönemde "örgütün askeri kanadının kapasitesini yeniden inşa etmek ve İsrailli siviller ile İsrail askerlerine yönelik çok sayıda saldırı planlamak için çalıştığını" öne sürdü. Açıklamada ayrıca, "Savaş boyunca Haddad, Hamas'ın elindeki çok sayıda İsrailli esirin tutulmasında rol aldı. Haddad, esir sistemini yönetiyor ve öldürülmesini engellemek amacıyla çevresinde esirler bulunduruyordu" denildi.

Hamas'ın en uzun süre görev yapan komutanlarından biri olan Haddad'ın, örgüte kuruluşunun ilk dönemlerinde katıldığı belirtildi. IDF, İzzeddin el-Haddad'ın "Hamas liderliğiyle yakın ilişkiler sürdürdüğünü, Gazze'deki Hamas yönetiminde merkezi bir rol oynadığını ve 7 Ekim olaylarının planlanması ve uygulanmasını yöneten, ayrıca İsrail ordusuna karşı yürütülen operasyonları idare eden son üst düzey komutanlardan biri olduğunu" iddia etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamas Komutanı İzzeddin el-Haddad Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:22:37. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas Komutanı İzzeddin el-Haddad Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.