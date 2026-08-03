Hamile Kadın Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hamile Kadın Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Hamile Kadın Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Nilüfer'de 7 aylık hamile kadın, balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Eşi gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 aylık hamile bir kadın, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 3. katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S'nin abisi B.S'ı da darp etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan kadının kayınvalidesi ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayın nasıl meydana geldiği ve kadının balkondan düşmesine ilişkin tüm ihtimaller polis ekipleri tarafından değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile Kadın Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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