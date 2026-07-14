Hamile Kadın ve Eşi Los Angeles'ta Ölü Bulundu - Son Dakika
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Hamile Kadın ve Eşi Los Angeles'ta Ölü Bulundu

14.07.2026 16:47
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Gül ve Aytaç Erdoğan çiftinin cinayet-intihar vakası olduğu değerlendiriliyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde 8.5 aylık hamile olan Gül Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan, cuma günü evlerinde ölü bulundu. Los Angeles polisi, olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendiriyor.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşayan 40 yaşlarındaki 8.5 aylık hamile Gül Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan, cuma günü yerel saatle 05.45 civarında Holmby Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulundu. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre polis memurları evde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine eve geldi ve içeri girdiklerinde bir erkek ve bir kadının ölümcül kurşun yaraları aldığını tespit etti. Sağlık ekipleri her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirildiği öğrenildi. Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, ilk incelemelere göre adamın önce kadını vurduğunu, ardından silahı kendisine çevirdiğini ifade etti.

4 Temmuz'da "baby shower" partisi yaptılar

Komşu Richard Schultz yerel medyada yaptığı açıklamada, çiftin mutlu göründüğünü ve sık sık el ele yürürken görüldüklerini söyledi. Schultz, Gül Erdoğan'ın 8.5 aylık hamile olduğunu ve çiftin 4 Temmuz'da "baby shower" partisi düzenlediğini belirtti.

Olayın nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Los Angeles, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile Kadın ve Eşi Los Angeles'ta Ölü Bulundu - Son Dakika

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