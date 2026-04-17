Hapis Cezalı Şahıs Akçakale'de Yakalandı

Şanlıurfa'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Akçakale ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve hükümlü ve ya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Akçakale ilçesinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA