Van'ın Muradiye ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi. - VAN