Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.T. tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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