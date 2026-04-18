Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
