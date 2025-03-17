Hapis Cezası Olan Şahıs Kastamonu\'da Yakalandı

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçede "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma nakletme satma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU