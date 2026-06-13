Bilecik'te 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü'nde 'Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mustafa K. yakalandı. Şahıs jandarma ekipleri tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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