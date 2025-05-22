Hapis cezasıyla aranan şahıs Isparta\'da yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 11 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin başarılı takibi sonrası Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.A., isimli şahsın kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan 11 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüphelinin Isparta'da saklandığını belirledi. Ekipler şahsın kaldığı adrese yaptıkları baskında C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR