Hapis cezasıyla aranan zanlı baza altında yakalandı

Bartın'da hakkında 2 suç kaydı bulunan ve hapis cezasıyla aranan şahıs, evde bazanın altında yakalandı. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahsın bahanesi ise "Başım döndü, yatıyordum" oldu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi (34) yakalamak için harekete geçti. Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde sıkıştırıldı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu. Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" dedi. Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı. - BARTIN