Harmankaya Kanyonu'nda ziyaretçilere boğulma ve yangın uyarısı yapıldı
Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, ziyaretçilere ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içinde belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.
Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisinde belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda ziyaretçilere uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: İHA
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