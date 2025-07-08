Harran\'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 bin 134 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak halk sağlığını tehdit eden ve devletin vergi kaybına neden olan sigara kaçakçılığına karşı belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA