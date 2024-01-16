Aksaray\'da yaralanan dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarıldı

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Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı.
Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Yaralı dağcı hastaneye kaldırıldı. - ANKARA
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