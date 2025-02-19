Hasankeyf\'te Kuyu Temizliği Faciası

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde mazotlu motorla su kuyusunu temizlemek isteyen iki kişiden biri, çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçenin Karaköy köyünde mazotlu su motoruyla kuyuya inip temizleme çalışması yapan Osman Turan (59) çıkan dumandan zehirlendi. Arkadaşının zehirlendiğini gören Ş.Z. de (61) 7 metrelik kuyuya inerken kendisi de zehirlendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Turan ve Ş.Z., hastaneye sevk edildi. Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN