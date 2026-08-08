Hatay'da zeytinlik yangını kontrol altında
Hassa'daki zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle meskenlere ulaşmadan söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle meskenlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Girne Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın meskenlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: İHA
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