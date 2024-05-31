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Hassas burunlu jandarma köpeğinin uyuşturucu bulduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 29 şüpheli şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi. Operasyonlarada; 7 bin 53 Captagon, 2.092 gr metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gr kubar esrar, 10 gr kannabionid, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı. Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.