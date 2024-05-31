Hassas burunlu jandarma köpeğinin uyuşturucu bulduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Hassas burunlu jandarma köpeğinin uyuşturucu bulduğu anlar kamerada

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı. Hatay'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda, 29 şüpheli şahsın ev, üst ve araç araması sonucunda 7 bin 53 Captagon, 2.092 gr metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gr kubar esrar, 10 gr kannabionid ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

31.05.2024 19:10
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Hassas burunlu jandarma köpeğinin uyuşturucu bulduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 29 şüpheli şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi. Operasyonlarada; 7 bin 53 Captagon, 2.092 gr metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gr kubar esrar, 10 gr kannabionid, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı. Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hassas burunlu jandarma köpeğinin uyuşturucu bulduğu anlar kamerada - Son Dakika

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