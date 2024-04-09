Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Silivri'de hasta almaya giden ambulans kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

09.04.2024 22:18  Güncelleme: 22:21
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Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de hasta almaya giden ambulans kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Silivri'de hasta almaya giden ambulans, Yeni Mahalle Abelia kavşağından dönerken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak yol kenarındaki ağacı devirip yan yattı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süre araç trafiğine kapanan yol Silivri Belediyesi ekiplerinin yol temizleme çalışmaları ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

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