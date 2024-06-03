Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti - Son Dakika
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Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti

Elazığ'da bir aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, talebini reddeden doktora saldırdı. Saldırgan kadın, doktora baskı yaparak ilacı yazdırmaya çalıştı ve tartışma çıktı. Dr. Gonca K., darp raporu aldı ve saldırgan kadından şikayetçi oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme devam ediyor.

03.06.2024 15:55
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Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, talebini reddeden doktora saldırdı.

Olay, merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın aile sağlık merkezine giderek annesi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını dile getirdi. Bunun üzerine kadın masaya yumruk atarak ilacı yazması için doktora baskı yapmaya ve tartışmaya başladı. Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak bekleyemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya saldırdı. Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin müdahalesi ile saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu. Muayene odasından kalabalığın çıkması ve polisin gelerek olaya müdahale etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti - Son Dakika

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