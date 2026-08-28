Hastane Bahçesinde Olay: Polis Yaralandı

İstanbul Sarıyer'de hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıkarak çevreye taş ve demir parçaları fırlatan yabancı uyruklu şüpheli, müdahale sırasında bir polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21: 30 sıralarında Sarıyer Seyrantepe'de bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi çevredeki yüksek yerlere çıkarak çevresinde bulduğu malzemeleri fırlattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirlenen Simon Y.'yi hastane bahçesinde bulunan atık konteynırının üzerine çıktığını gördü. Elinde demir sopa bulunan Simon Y. olay yerine gelen ekipleri görmesinin ardından demir, taş ve çevresinde bulunan malzemeleri polislere ve çevredekilere fırlatmayı sürdürdü. Polisler, Simon Y.'yi indirmek için çabalarken şahsın elinde bulunan demir sopalar nedeniyle müdahale edilemedi.

Müdahale etmeye çalışan polis memurunu yaraladı

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Simon Y.'ye tazyikli su ile müdahale ederken, Polis memurları M.D. (33) ile A.A.K. (25) konteynırın üzerinde Simon Y.'yi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Simon Y. elinde bulunan demir sopayla yanına gelen M.D. isimli polis memurunu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Polislerin müdahale ettiği esnada kayarak düşen Simon Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Simon Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Simon Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere Arnavuköy'deki Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.