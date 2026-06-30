Hastane Müdürü Açığa Alındı

Eskişehir'deki Sivrihisar Devlet Hastanesi'npersoneli darbeden müdür açığa alındı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi Küdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan arbede ile ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastane müdürü T.Y.. kaymakamlık kararıyla açığa alındı. Aynı hastanede farklı tarihte güvenlik görevlisinin bekleme salonunda bir kadınının kucağına oturduğu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR