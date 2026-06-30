Hastane Müdürü Açığa Alındı - Son Dakika
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Hastane Müdürü Açığa Alındı

Hastane Müdürü Açığa Alındı
30.06.2026 22:29
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Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen arbede sonrası müdür açığa alındı, soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'deki Sivrihisar Devlet Hastanesi'npersoneli darbeden müdür açığa alındı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi Küdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan arbede ile ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastane müdürü T.Y.. kaymakamlık kararıyla açığa alındı. Aynı hastanede farklı tarihte güvenlik görevlisinin bekleme salonunda bir kadınının kucağına oturduğu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Sivrihisar, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane Müdürü Açığa Alındı - Son Dakika

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