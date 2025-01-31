Hastane Müdürü Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika
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Hastane Müdürü Av Tüfeğiyle Vuruldu

Hastane Müdürü Av Tüfeğiyle Vuruldu

Karaman'da, hastane müdürü yasak ilişki iddiasıyla bacağından vuruldu, saldırgan tutuklandı.

31.01.2025 17:06
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Karaman'da ilçe devlet hastanesi müdürünü av tüfeğiyle bacağından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, gözaltına alınan eşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.Y. (27), eşiyle yasak ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D.'yi (46) eşine telefonla arattırarak evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Yaralı Ş.D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile sağlık müdürlüğünde personel olan eşi H.Y. polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, Konya'da tedavisi devam eden Ş.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane Müdürü Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika

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