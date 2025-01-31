Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika
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Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu

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Karaman'da eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen hastane müdürünü av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan S.Y. tutuklandı.

31.01.2025 19:58
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Karaman'da ilçe devlet hastanesi müdürünü av tüfeğiyle bacağından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, gözaltına alınan eşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.Y. (27), eşiyle yasak ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D.'yi eşine telefonla arattırarak evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Yaralı Ş.D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile sağlık müdürlüğünde personel olan eşi H.Y. polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Öte yandan, Konya'da tedavisi devam eden Ş.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karaman\'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Bu ülkede boynuzlayan boynuzluyana maalesef 51 3 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    hak etmiş 34 3 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    Getektiği kişiyi vurmamış 28 2 Yanıtla
  • Apple User:
    ağır yaralamak olmamış daha fazlası olmalıydı. 18 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Adana. Buralarda bu tür şeyler yaygın. 13 5 Yanıtla
  • Emrah Bayram:
    admin hayrola bizim yorumlarımızı neden yayınlamıyorsun admin 6 4 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Az yapmış. 8 2 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    bu haber için dedik ya söz konusu namussa gerisi teferruattır diye insan namusu için yaşar dedik. 4 2 Yanıtla
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