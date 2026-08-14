Hastane Önünde Kavga: Paniğe Neden Oldu

Hatay'da devlet hastanesinin acil servisi önünde 2 grup arasında yaşanan kavga paniğe neden oldu. Kavga, çevredeki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay; gece saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Acil servis önünde gece saatlerinde 2 grup arasında kavga yaşandı. Kısa sürede büyüyen kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken hastane önündeki vatandaşlar panik yaşadı. Kameraya yansıyan kavgada 2 grup, çevredeki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrıldı. Olayda hafif yaralananlar olurken kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.