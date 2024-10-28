Şişli'de hastanede ameliyatı ertelenen şahsın doktora saldırı anı kamerada
Doktora saldıran şahıs tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul Şişli'de, bir kişi tartışma sonrası doktora küfür ederek saldırdı. Banko üzerinden atlayıp doktora saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.
Olay, 25 Ekim'de Şişli'de faaliyet gösteren bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastaneye gelen bir kişi, ameliyatının ertelendiğini söyleyen doktor ile hasta arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A, isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B, isimli doktora bağırmaya başladı. Hasta yakını İ.C.A, isimli şahıs kısa süre sonra doktora küfür ederek, saldırmaya başladı. Şahıs, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Doktor ise, kaçarak uzaklaşamaya başlayan doktor olayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, doktora saldıran şüpheli İ.C.A, isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Yaralama" ve "Tehdit - Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hastane Saldırısı: Doktora Hücum Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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