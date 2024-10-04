Hastanede Bıçaklama Olayı: Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

3.Sayfa

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi kadını bıçaklayarak yaralayan aynı hastanenin güvenlik görevlisi tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Poliklinikleri önünde dün meydana gelen olayda, hastanenin güvenlik görevlisi Orhan Görmüş (46), izinli olduğu günde, aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Mehtap Gümüş'ü (40) bıçaklamış, arbede esnasında kadının yakını olan Mustafa Gümüş de yaralanmıştı.

Olayda kendisi de yaralanan ve tedavisinin ardından dün gözaltına alınan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün pişman adliyeye sevk edildi, pişman olduğunu söyledi.

Görmüş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gerçekleştiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra tedavi altına alınan Mehtap Gümüş'ün tedavisi devam ediyor. - ORDU