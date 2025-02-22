Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi - Son Dakika
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Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi

Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi

Gaziantep'te 72 yaşındaki Nefus Eroğlu, sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldı.

22.02.2025 17:19
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Özel ADN Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Nefus Eroğlu'nun, sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki kadın, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi. Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı"

Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler. ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.

"Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz"

Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. ADN Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz. Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi - Son Dakika

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