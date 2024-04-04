Hastanede vahşi cinayet: Annesini bıçakla boğaz ve ayakları kesip silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hastanede vahşi cinayet: Annesini bıçakla boğaz ve ayakları kesip silahla vurularak öldürüldü

Geniş Video İzle

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Olay, hastanenin beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soruşturma devam ederken şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

04.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastanede vahşi cinayet: Annesini bıçakla boğaz ve ayakları kesip silahla vurularak öldürüldü

MERSİN - Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü. Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede vahşi cinayet: Annesini bıçakla boğaz ve ayakları kesip silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
07:49 Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa’daki oy sayımı bugün devam edecek Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı bugün devam edecek
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
10:11 Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:03 Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi
08:33 POMEM’e 7 bin 500 öğrenci alınacak POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
06:47 Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 10:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede vahşi cinayet: Annesini bıçakla boğaz ve ayakları kesip silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement