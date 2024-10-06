Hastaneye Tüfekle Giren Kadın Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta dün hastaneye silahla girip dehşet saçan kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta dün Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine tüfekle girip dehşet saçan kadın B.G. ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında şunlara yer verdi:

"5 Ekim 2024 tarihinde Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi içerisinde B.G. isimli Türk Vatandaşı bir bayan şahsın pompalı tüfek ile sağlık çalışanlarına yönelik silahla tehdit eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemi başlatılmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınan şüpheli B.G. alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." - KAHRAMANMARAŞ