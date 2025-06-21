Hatalı Park Tartışmasında Gerilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hatalı Park Tartışmasında Gerilim

Hatalı Park Tartışmasında Gerilim
21.06.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de hastane güvenlikleri, hatalı park iddiasıyla Ahmet Gökçen'in yolunu kesti.

Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'nde güvenlikçiler, aracını hatalı park ettiği ileri sürülen 57 yaşındaki şahsın yolunu kesip, telefonunu da almaya çalıştı. O anları saniye saniye kayda alan Ahmet Gökçen, polis merkezinde suç duyurusunda bulundu, yaşadıklarını da anlattı.

Olay, 5 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'nin önündeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İlçe sakinlerinden emekli ve çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Ahmet Gökçen, hastanedeki randevusuna yetişmek isterken aracını hatalı park etti. Bu nedenle gelen hastanenin güvenlik görevlileriyle Gökçen arasında tartışma çıktı. Aracına binip gitmeye çalışan Gökçen'in önünü kesen bir kadın güvenlik görevlisi müsaade etmezken diğeri de camdan müdahale etmeye çalıştı. Çevresi sarılan Gökçen'in gitmesine izin verilmezken durum polise bildirildi. Hastane polisinin olay yerine gelmesiyle aracından inen Gökçen, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anları saniye saniye kayıt altına alan Gökçen, şikayet sonrasında bilgi vermek amaçlı Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Mehmet Deliktaş'ın yanına gittiğini ancak odasından kovulduğunu da iddia etti.

Canımı zor kurtardım

Yaşananları anlatan Ahmet Gökçen, olay günü hastanede randevusu olduğunu geç kalmak üzere olduğu için aracını hızlıca kaldırımın kenarına park ettiğini söyledi. Muayene olduğunu ve işinin 7-8 dakika sürdüğünü aktaran Gökçen, "Beni polis aradı, 'aracı yanlış yere park etmişsin, hemen kaldır' dedi. Ben de koşarak aracımın yanına gittim. Tam kaldırmak üzereydim güvenlikçiler oradaydı. Bunlar 'Bana senin canın dayak' istiyor diye tehditlerde bulundular. Ben oranın motosiklet parkı önü olduğunu da bilmiyorum. Hiç kimseyi mağdur etmek niyetinde değildim" dedi.

"Hastaneye bomba koymuşumda yakalamışlar gibi davrandılar"

Güvenlik amirinin kendisini dövecek gibi hareket etmesi nedeniyle hemen aracıyla yola çıktığını belirten Gökçen, "Çevre yolunun açılmasını beklerken tamamı gelip arabamın önünü kesti. Arabanın içinden benim telefonumu almaya çalıştı. Beni darp ederler diye korktum, telefonla kayıt almak aklıma geldi. İyi ki kamera kaydı almışım, bunlar sanki ben hastaneye bomba koymuşumda yakalamışlar gibi davrandılar" diye konuştu.

Polisin gelmesiyle aracın kilidini açtığını ve hastanedeki polis odasına gittiğine vurgulayan Gökçen," Orada biraz bekledikten sonra polis merkezine gönderildim. İfademi verdim şikayetçi oldum. Daha sonra olayı bir daha tekrarlanmaması için hastane başhekiminin yanına gittim. O da beni odasından kovdu" şeklinde konuştu.

Kedisinin hatalı park yapıp yapmadığını bilmediğini ancak hatalı park yapmasa bile ceza kesilip aracının çekilebileceğinin altınız çizen Gökçen, güvenlik görevlilerinin kendilerini göstermek için vatandaşa eziyet ettiğini sözlerine ekledi.

Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini bu nedenle bir açıklama yapamayacaklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Güvenlik, Erdemli, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Gökçen, mersin, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatalı Park Tartışmasında Gerilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 02:54:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hatalı Park Tartışmasında Gerilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.