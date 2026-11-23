Hatalı sollayan otomobil kafa kafaya çarpışmadan kurtuldu, 2 bin 719 TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Zonguldak yolunda hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, aracın plakasına 2 bin 719 TL ceza kesildi.
Karabük- Zonguldak kara yolunda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük istikametine seyreden otomobilin sürücüsü, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, muhtemel kazayı son anda atlattı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, hatalı sollama yapan aracın plakasına 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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