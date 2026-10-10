Hatay Altınözü\'nde pikaba arkadan çarpan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü öldü

Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Mehmet Altınözü hayatını kaybetti.

Kaza; geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altınözü ilçe girişinde yaşandı. 19 yaşındaki Mehmet Altınöz'ün kullandığı motosiklet, pikaba arkadan çarptı. Kazada pikaba ok gibi saplanan motosiklet hurdaya dönerken genç sürücü öldü. Kazada hurdaya dönen motosiklet ve pikap otoparka çekilirken. Pikabın sürücüsü H.H. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vefat eden gencin 11 Ekim Pazar günü Kurtmezrası Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.