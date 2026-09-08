Hatay Antakya'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı

Hatay Antakya\'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde bir yük asansörünün düşmesi sonucu iş kazası meydana geldi. Olayda yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

İş kazası, Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde meydana geldi. Yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan vatandaş, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güzelburç, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Antakya'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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