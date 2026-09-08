Hatay Antakya'da bir iş yerinde yük asansörü düştü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde bir yük asansörünün düşmesi sonucu iş kazası meydana geldi. Olayda yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
İş kazası, Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde meydana geldi. Yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan vatandaş, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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