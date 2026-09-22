Hatay Arsuz\'da ilk belirlemelere göre havai fişekten çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ilk belirlemelere göre havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş bir alana sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre yangına vatandaşlar tarafından atılan havai fişeğin neden olduğu ve jandarma ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.