Hatay Arsuz'da odunluk yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da odunluk yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

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Hatay Arsuz\'da odunluk yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gökmeydan Mahallesi'nde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangının çevredeki evlere sirayet etmesi önlenirken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelArsuzHatayYaşamSon Dakika

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