Hatay Arsuz\'da odunluk yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Hatay Arsuz'da odunluk yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gökmeydan Mahallesi'nde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangının çevredeki evlere sirayet etmesi önlenirken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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